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'Fikri Mülkiyet Hakları' Konulu Panel Gerçekleştirildi

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'Fikri Mülkiyet Hakları' Konulu Panel Gerçekleştirildi
'Fikri Mülkiyet Hakları' Konulu Panel Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından organize edilen 10. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Hukuk Fakültesi tarafından “Fikri Mülkiyet Hakları” konulu panel düzenlendi.

 

Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panel, DAÜ Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİMAUM) Başkanı Doç. Dr. Arzu Alibaba, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’nın konuşmaları ile başladı.

 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, açılış konuşmalarında fikri mülkiyet haklarının taşıdığı öneme karşın KKTC’de bu hakların ihlalinin yaygın olduğu, FİMAUM’un KKTC’de fikri mülkiyet hakları bakımından farkındalık yaratılması noktasında önemli bir merkez olacağı inancı vurgulandı.

 

FİMAUM Danışma Kurulu Üyesi, DAÜ Hukuk Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Göle’nin oturum başkanı olduğu panelde, FİMAUM Danışma Kurulu üyeleri, DAÜ Hukuk Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik panelist olarak yer aldı.

 

Panelistler, fikri mülkiyet haklarının ne olduğu ve bu hakların ihlallere karşı nasıl korunabileceği konularında katılımcıları bilgilendirdi, ayrıca KKTC’de fikri mülkiyet haklarının etkin şekilde korunması için gerekli yasal düzenlemelerin en erken zamanda geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Panel kapsamında, mezun olduktan sonra kariyerlerine fikri mülkiyet hukuku alanında devam etmek isteyen öğrencilere uygulamadan örnekler de aktarıldı.

 

Panel sonrası Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan tarafından, Prof. Dr. Celal Göle, Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Prof. Dr. Arzu Oğuz, Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik’e katkıları nedeniyle Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi.

 

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından FİMAUM logo yarışmasına katılanlara katılım belgeleri ve dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

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