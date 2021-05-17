Fikri Sağlar: “Asil Nadir’i 17.5 milyon Dolar’a İngiltere’den kaçırdılar” iddiası

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye gündeminde sarsıcı etki yaratan iddialarını, Eski TBMM Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar Cumhuriyet’e değerlendirdi. Asil Nadir ile ilgili de iddialarda bulunan Sağlar, Susurluk çetesinin, Asil Nadir’i 17.5 milyon dolar karşılığında İngiltere’den kaçıranlar olduğunu da ifade ederek, “Nadir’in bu kadar parası yok. Nadir’e ait Jasmine Court Oteli’ni Ömer Lütfi Topal’a aldırdılar, sonra da Topal’ı öldürdükleri iddia edildi” dedi.

Eski TBMM Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, Sedat Peker’in açıklamalarıyla ortaya çıkan durumun Susurluk’tan daha ciddi olduğunu söyledi. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in Türkiye gündeminde sarsıcı etki yaratan iddialarını Fikri Sağlar değerlendirdi. Kutlu Adalı ile ilgili iddiaları da değerlendiren Sağlar, “Susurluk Komisyonu’nda da görüşüldü. İddia, Susurluk çetesinin, Asil Nadir’i 17.5 milyon dolar karşılığında İngiltere’den kaçıranlar olduğuydu. Asil Nadir’in bu kadar parası olmadığı, Nadir’e ait Jasmine Court Oteli’ni Ömer Lütfi Topal’a aldırdıkları, sonra da Topal’ı öldürdükleri iddialar arasındaydı.” dedi.

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