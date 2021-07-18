Fikri Toros: Çapsızlığın, sıradanlığın ve bilgisizliğin eseri karşımızda duruyor.

İşte açıklama;

Hainlik’ kelimesi yapılabilecek en büyük kötülüklerden birini tarif eder.

Kendi insanını hedef gösteren, kendi parlamenterini düşmanlaştıran, kendi ülkesine yabancılaşan ve en önemlisi de Kıbrıs Türk Halkının geleceğini belirleme hakkını başkalarına devreden bir “yöneticiden” daha kötü ne gelebilir ki başımıza?

Çapsızlığın, sıradanlığın ve bilgisizliğin eseri karşımızda duruyor.

Nezaketsizlik, bilinçsizlik ve riyakarlığı kendine yakıştıran bu zat adına samimiyetle üzülüyor, içtenlikle utanıyorum.

“Bağımsızlık Bildirgesi’ ile Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlılığını beyan etmiş, federasyon çatısı altında yeniden bir ortaklık kurulmasını destekleyen, en önemlisi de ırk, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden Kıbrıs Türk Toplumunun başında olduğunu unutuyor.

Hatırlatmasını da, günü geldiğinde hadsizliğini de yüzüne vurmasını biliriz….