  • BIST 1.432,610
  • Altın 480,78
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Fikri Toros, Cumhurbaşkanı Tatar'ı özür dilemeye davet etti

» »
CTP Milletvekili Fikri Toros, 'Onlar Yunan ve Hristiyan, biz başka bir ırkız' açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Kıbrıslı Türklerden özür dilemeye devam etti.
Fikri Toros, Cumhurbaşkanı Tatar'ı özür dilemeye davet etti

İşte açıklama;

Sayın Tatar,

Kıbrıs, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar’ın ortak vatanıdır.
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucularıdırlar.
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantör ülkeleridirler.
1963 yılından bu yana devam eden siyasi sorun nedeniyle Cumhuriyet’ten dışlanmış olan Kıbrıslı Türkler kendi vatanlarında onur ve haysiyetleriyle yürütmekte oldukları siyasi eşitliğe dayalı varoluş mücadeleleriyle gurur duymaktadırlar.
Kıbrıslı Türkler siyasi eşitliklerinin ve güvenliklerinin bir daha tartışılmayacağı şekilde sorunun çözümlenmesine; vatanlarında kalıcı barış ve gerçek demokrasinin tecelli etmesine; yaptırımların sona ermesine ve uluslararası toplumla bütünleşmeye ihtiyaç duymakta ve tüm bunları istemektedirler.
Kıbrıslı Türklerin bu beklentilerini karşılayabilecek tek gerçekçi kapsamlı çözüm modeli, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli ve iki toplumlu federasyondur. Bunun alternatifi çözümsüzlük ve yaşnmakta olan sonuçlardır. Farklı düşünseniz de bunu kabul etmek zorundasınız.
Kıbrıs sorununa ve kapsamlı çözüm müzakerelerine dair hakimiyeti ile tanınan ve bilinen CTP Milletvekili Sayın Özdil Nami’ye yönelik eleştiriler gerçeklerle bağdaşmayan, uluslararası topluma ve hukuka sırt çeviren, Kıbrıslı Türkleri yalnızlığa ve ıssızlığa mahkum eden siyasetin son örneğidir. Sayın Nami yalnız değildir, arkasında federal çözümün “omurgası” olan Cumhuriyetçi Türk Partisi vardır!
Dünyanın en çok okunan gazetelerinden birisi olan Finacial Times’a Kıbrıslı Türkler adına din, millet ve ırk ayrımı üzerinden açıklama yapmak, Kıbrıslı Türklere yönelik büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.
Sizi, çağdaş değerlerin öncüleri arasında olan din, dil ve ırk ayrımını asla kabul etmeyen, buna hiçbir zaman izin vermeyecek olan, Kıbrıs’ımızda ve dünyada barış ve kardeşlik ruhunu özümsemiş Kıbrıslı Türkler’den özür dilemeye davet ediyorum!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kudret Özersay Başkanlığındaki HP Heyeti Sanayi Odası’nı Ziyaret Etti09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:12
  • İEZB Başkanı Kırmızı'dan İmar Planındaki Belirsizlik Hakkında Açıklama09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:54
  • Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:45
  • BKP Genel Başkanı İzcan’dan Hükümete Çağrı09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:33
  • Süt Bedelleri Ödeniyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:38
  • Fransız turist Akama'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:28
  • Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu 14 Ağustos Cumartesi09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:17
  • Mali'de eş zamanlı 4 saldırıda 48 sivil öldü09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:15
  • Bir haftada 26 kaza, 24 yaralanma, 899 rapor09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:32
  • İşte KKTC'de haftalık yangın bilançosu!09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti