Fikri Toros: "Durum sanılandan daha büyük, Liderleri göreve çağırıyorum"

CTP Milletvekili Fikri Toros, Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesi ile ilgili iki toplum liderini göreve çağırdı....

Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediğinin açıklanması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CTP Milletvekili Fikri Toros, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i göreve çağırdı.

“Liderleri Acilen Göreve Çağırıyoruz!” başlığıyla yaptığı paylaşımda Fikri Toros, günün erken saatlerinden beridir takip ettikleri fotoğraflarda durumun sanılandan daha büyük olduğuna dikkat çekti.

Petrol sızıntısının özellikle doğu sahilleri için ciddi bir felaket olabileceğine dikkat çeken Fikri Toros, iki toplum liderinin derhal birbiri ile temasa geçmesini ve bu felaketi önleyici adım atması gerektiğini kaydetti.

“Unutulmamalı ki Kıbrıs adası bize rağmen bir bütündür! Kıbrıs’ımızın başına gelebilecek her türlü felaketi önlemek de ortak gailemizdir” diyen Fikri Toros, çok geç kalmadan, bu olası çevre felaketine karşı derhal harekete geçilerek uluslararası yardım çağrılması gerektiğini söyledi.

İşte CTP Milletvekili Fikri Toros’un yaptığı o paylaşım;