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Fikri Toros: KTTO tutumu Cumhurbaşkanı’na karşı saygısız bir davranış olmuştur.

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Fikri Toros: KTTO tutumu Cumhurbaşkanı’na karşı saygısız bir davranış olmuştur.
Fikri Toros: KTTO tutumu Cumhurbaşkanı’na karşı saygısız bir davranış olmuştur.

İşte o açıklama;

Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen köklü kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sosyal ve ekonomi politikalarının şekillendirilmesine, Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimize, ve Kıbrıs çözüm sürecine olan katkılarıyla bilinen bir kurumumuzdur. Bu sorumluluk bilinciyle KTTO her zaman Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmış ve ayırım gözetmeksizin tüm siyasi parti ve devlet yetkililerimizle işbirliği içinde çalışmıştır. 
6 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1. Ekonomi Konferansında Sayın Cumhurbaşkanı’na konuşma fırsatı verilmemesi halkın iradesini en üst düzeyde temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı’na karşı saygısız bir davranış olmuştur. Bu tutum Oda gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır. 
Oda yönetimini, toplumsal sorumluluk ve kurumsal devamlılık prensipleri ışığında bu talihsiz davranışı derhal telafi etmek üzere harekete geçmeye davet ediyorum.

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