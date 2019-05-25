Fikri Toros ,Özersay'ın açıklamalarıyla yeni yaptırımlara davetiye gönderdiğini ifade etti...

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros da Özersay'ın açıklamalarıyla yeni yaptırımlara davetiye gönderdiğini ifade etti...
İşte o açıklama;
BM Güvenlik Konseyi kararlarını göz ardı eden; Kıbrıs Türk Toplumunun 2004 referandumunda ortaya koyduğu iradeyi dikkate almayan; Şubat 2014 ortak deklarasyonu ihlal eden ve müzakerelerde varılan tüm yakınlaşmaları hiçe sayan bu görüşleriyle Kıbrıs Türk Toplumunu itibarsızlaştırmakta olan Sayın Özersay, yeni yaptırımlara davetiye göndermektedir!
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