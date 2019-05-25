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Fikri Toros ,Özersay'ın açıklamalarıyla yeni yaptırımlara davetiye gönderdiğini ifade etti...

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Fikri Toros ,Özersay'ın açıklamalarıyla yeni yaptırımlara davetiye gönderdiğini ifade etti...
Fikri Toros ,Özersay'ın açıklamalarıyla yeni yaptırımlara davetiye gönderdiğini ifade etti...

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros da  Özersay'ın açıklamalarıyla yeni yaptırımlara davetiye gönderdiğini ifade etti...

İşte o açıklama;

BM Güvenlik Konseyi kararlarını göz ardı eden; Kıbrıs Türk Toplumunun 2004 referandumunda ortaya koyduğu iradeyi dikkate almayan; Şubat 2014 ortak deklarasyonu ihlal eden ve müzakerelerde varılan tüm yakınlaşmaları hiçe sayan bu görüşleriyle Kıbrıs Türk Toplumunu itibarsızlaştırmakta olan Sayın Özersay, yeni yaptırımlara davetiye göndermektedir!

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