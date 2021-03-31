Fikri Toros'tan Tahsin Ertuğruloğlu'na tepki

İşte CTP Girne Milletvekili Fikri Toros'un yaptığı açıklama;

Kültürel ürünlerimizin en önemlisi olan Hellim’in AB’de tescil edilmesi ve eş zamanlı olarak Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması, sürdürülebilir ekonomik kalkınma adına tarihi öneme sahip bir gelişmedir.

İlgili alanlarda onbinlerce vatandaşımızın geçim kaynağı olan, mevcut ihracatımızın 38%’ni oluşturan, ve üretim noktasında var olan atıl kapasitenin tam potansiyeline ulaşmasına ihtiyaç duyulan bu ürünümüzün, 500 milyonluk AB pazarına erişmesinin önü açılmıştır.

Şahsi siyasi görüşlerini meşru kılmak için çırpınırken, halkın menfaatlerini göz ardı etmekten hiç çekinmeyen Sayın Dışişleri Bakanı’nın bu açıklaması gerçekleri yansıtmıyor. Kendisini en sert bir şekilde kınıyorum !

Sayın Ertuğruloğlu’na çağrımdır; Enerjinizi, bu gelişmelerin sunduğu potansiyeli kazanıma dönüştürmek için gerekli olan hazırlıklara yönelik kullanın!