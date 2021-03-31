  • BIST 1.392
  • Altın 454,451
  • Dolar 8,2475
  • Euro 9,6912
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Fikri Toros'tan Tahsin Ertuğruloğlu'na tepki

» »
"Kültürel ürünlerimizin en önemlisi olan Hellim’in AB’de tescil edilmesi ve eş zamanlı olarak Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması, sürdürülebilir ekonomik kalkınma adına tarihi öneme sahip bir gelişmedir."
Fikri Toros'tan Tahsin Ertuğruloğlu'na tepki

İşte CTP Girne Milletvekili Fikri Toros'un yaptığı açıklama;

Kültürel ürünlerimizin en önemlisi olan Hellim’in AB’de tescil edilmesi ve eş zamanlı olarak Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması, sürdürülebilir ekonomik kalkınma adına tarihi öneme sahip bir gelişmedir.
İlgili alanlarda onbinlerce vatandaşımızın geçim kaynağı olan, mevcut ihracatımızın 38%’ni oluşturan, ve üretim noktasında var olan atıl kapasitenin tam potansiyeline ulaşmasına ihtiyaç duyulan bu ürünümüzün, 500 milyonluk AB pazarına erişmesinin önü açılmıştır.
Şahsi siyasi görüşlerini meşru kılmak için çırpınırken, halkın menfaatlerini göz ardı etmekten hiç çekinmeyen Sayın Dışişleri Bakanı’nın bu açıklaması gerçekleri yansıtmıyor. Kendisini en sert bir şekilde kınıyorum !
Sayın Ertuğruloğlu’na çağrımdır; Enerjinizi, bu gelişmelerin sunduğu potansiyeli kazanıma dönüştürmek için gerekli olan hazırlıklara yönelik kullanın!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret etti31 Mart 2021 Çarşamba 18:36
  • Arıklı “spekülasyonlar bitmez” dedi31 Mart 2021 Çarşamba 18:29
  • Başbakan Ersan Saner: Mimarlar, ülkelerin vizyonunu belirleyenlerdir31 Mart 2021 Çarşamba 18:25
  • Üstel: “Kaliteli hizmet için Güzelyurt Hastanesi bir an önce tamamlanmalı”31 Mart 2021 Çarşamba 18:08
  • Araziler için beyan süresi 2 Nisan’a kadar uzatıldı31 Mart 2021 Çarşamba 17:44
  • Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni Milli Kütüphane’ye Devretti31 Mart 2021 Çarşamba 17:43
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:“EOKA ile tüm terör örgütlerini lanetliyorum”31 Mart 2021 Çarşamba 17:18
  • Yarın ve cuma sağanak bekleniyor31 Mart 2021 Çarşamba 16:39
  • Amcaoğlu:Öğretmenlerimizin sağlığı da, en az öğrencilerimiz kadar değerli31 Mart 2021 Çarşamba 16:35
  • İŞAD, Ekonomik Önlemler Paketi önerilerini kamuoyuyla paylaştı31 Mart 2021 Çarşamba 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti