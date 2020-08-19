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Fil dışkısının Covid-19 tedavisinde kullanımına karşı uyarı

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Afrika ülkelerinden Namibya'daki sağlık yetkilileri, halka fil dışkısınn Covid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışmakta kullanılmasına karşı uyardı.
Fil dışkısının Covid-19 tedavisinde kullanımına karşı uyarı

Ülkedeki geleneksel şifacılar, fil dışkısından elde edilen buharın, grip, baş ağrısı ve burun kanamalarını tedavi etmekte kullanılabileceğini söylüyor.

Namibya Sağlık Bakanı Kalumbi Shangula "Tedavi edecekleri umudu vererek, insanların işe yaramaz tedavilere para harcatan insanlardan kaygılıyım. Umutsuz bir insan her şeyi yapabilir" dedi.

Afrika'nın güneyindeki ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 4.463 vaka ve 37 ölüm bildirildi.

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