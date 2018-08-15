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'Fil gibi oldun' diyen kocasına 10 milyon liralık dava açtı

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İşadamı Levent Kitapçı’nın kendisiyle “Fil gibi oldun, şişko” diyerek dalga geçtiğini, ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını ileri süren Rus asıllı eşi Maria Kitapçı, boşanma davası açtı.
'Fil gibi oldun' diyen kocasına 10 milyon liralık dava açtı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesinde yer alan iddialara göre Maria Kitapçı ile Levent Kitapçı 12 yıl önce evlendi. Evlendikten sonra Türkiye'ye taşınan Maria Kitapçı işini bırakmak zorunda kaldı.

 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, boşanma dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sürekli eşinin kilolarıyla dalga geçen Levent Kitapçı ‘Fil gibi oldun, şişko' diyerek onu aşağıladı. Eşine psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet uygulayan davalı koca, eşini köle olarak gördü. Yaşadığı şiddet yüzünden kaburgası çatladı, gözü morardı. Maria Kitapçı, boşanmak istediğini eşine iletti. Eşi de tüm mal varlığını babası ve kardeşinin üzerine geçirmeye başladı. Davalının değeri 3.5 milyon lirayı bulan 31 yarış atı vardır. Bu atların satılmaması için tedbir konulmasını istiyoruz. Kadınlık gururu incinen müvekkil ve çocuğu için aylık 30 bin lira nafaka ve 10 milyon lira tazminat istiyoruz."

5 MİLYONLUK KARŞI DAVA

Levent Kitapçı cevap dilekçesinde eşinin iddialarının asılsız olduğunu, Maria Kitapçı'nın yalanlarını yakalayınca ayrılık kararı aldıklarını iddia etti. Levent Kitapçı'nın avukatı dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

 

"Davacı maddi menfaat elde etmek için bu davayı açmıştır. Davacı müvekkilin yanına 4 aylık hamile olarak gelmiş ve müvekkil de gebeliğin sonlandırılmasının imkansız olması nedeniyle evlenmeye razı olmuştur. 31 at müvekkilimin babasına ait atlardır. Karşı davamızın kabulüne ve 5 milyon lira manevi tazminatın ve çocuklarının velayetinin müvekkilime verilmesini talep ediyoruz".

ATLARA TEDBİR

Ara kararını açıklayan İstanbul Aile Mahkemesi, anne ile çocuğuna aylık 7 bin 500 lira tedbir nafakası ödenmesine, Levent Kitapçı'ya ait olduğu iddia edilen 19 saf kan İngiliz yarış atı ile bazı taşınmazlarına da tedbir konulmasına karar verdi.

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