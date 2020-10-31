  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAli Pilli:4 pozitif vaka,7 kişi taburcu

Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında

» »
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.
Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başında

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 18.00'de kapanacak. 

Yaklaşık 7,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, oy verme sürecinde güvenliği sağlamak için 35 bin polis ve asker görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı için 4 ismin yarıştığı seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığı tartışma konusu olmuştu.

Muhalefet 78 yaşındaki Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına karşı çıkmak için boykot ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Son 3 ayda seçim tartışmaları nedeniyle düzenlenen sokak eylemlerinde en az 30 kişi hayatını kaybetti. 

Seçimde Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski Başbakan Affi N'Guessan ve milletvekili Kouadio Konan Bertin yarışıyor. 

Ülkede 2010'daki seçim sonrası dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda ülke çapında çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Gbagbo, bu seçimde de aday olmak istemiş ancak başvurusu daha önce hüküm giydiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada 270 milyon insan açlıktan ölümün eşiğinde17 Ekim 2020 Cumartesi 14:34
  • Etiyopya’da seller yaklaşık 300 bin kişiyi yerinden etti30 Eylül 2020 Çarşamba 14:30
  • BM:Yemen'de 9 milyon kişi yardım programlarından zarar gördü26 Eylül 2020 Cumartesi 14:26
  • Açlık tehdidi altındaki Yemen’de mali kaynak yetersizliği yardım çalışmalarını baltalıyor25 Eylül 2020 Cuma 17:28
  • Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı08 Eylül 2020 Salı 10:09
  • Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı08 Eylül 2020 Salı 09:53
  • Nijerya'da 15 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü, 50 Kişi Yakalandı05 Eylül 2020 Cumartesi 11:10
  • Mali'de Darbeciler, Yeni Genelkurmay Başkanını Belirledi03 Eylül 2020 Perşembe 10:19
  • Tunus’ta Meşişi hükümeti Meclis’ten güvenoyu almayı başardı02 Eylül 2020 Çarşamba 10:00
  • Afrika’da Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 1 milyonun üzerinde seyrediyor02 Eylül 2020 Çarşamba 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti