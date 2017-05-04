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Fildişi Sahili'nde deng humması

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Fildişi Sahili'nde deng humması
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde bir kişide deng humması virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Fildişi Sahili Hükümet Sözcüsü Bruno Kone, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Abidjan kentinin kuzeyindeki Cocody-Bingerville bölgesinde yaşayan bir kişinin deng humması hastalığına yakalandığını duyurdu.

Vakanın, Fildişi Sahili Pasteur Enstitüsü tarafından 28 Nisan'da teyit edildiğini belirten Kone, araştırmalar sonucu 17 şüpheli vakanın daha tespit edildiğini söyledi.

Kone ayrıca ülkede ilk kez görülen hastalığın yayılma riskine karşı Abidjan ve çevresinin sivrisineklerden arındırılması çalışmalarının başlatılacağını kaydetti.

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.

Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağışların çok olduğu mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

Yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışlar sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına neden oluyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması sebebiyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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