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Fildişi Sahili'ndeki askerlerin ayaklanması sona erdi

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Fildişi Sahili'ndeki askerlerin ayaklanması sona erdi
Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Vattara, maaş artışı ve hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle ayaklanan askerlerle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Vattara, askerlerin maaş artışı ve hayat şartlarının iyileştirilmesi taleplerinin karşılanacağını belirterek ayaklanmanın son bulduğunu duyurdu.

Askerlerin taleplerini dile getirme yöntemini eleştiren Devlet Başkanı Vattara, "Taleplerini dile getirme yöntemlerinin hiç uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Bu tür tavırlar, ekonomik ve diplomatik alandaki çabalarımıza rağmen ülkemizin imajını lekeliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, ayaklanan askerlerle krizin aşılması için görüşen Fildişi Sahili Savunma Bakanı Alain-Richard Donwhai başkanlığındaki heyetten iki saat boyunca haber alınamaması, bakanın rehin tutulduğu söylentilerine yol açtı. Ancak bakanlık, Donwhai'nin kendi isteği dışında tutulduğu haberlerini yalanladı.

Fildişi Sahili'nin Bouake kentinde, askerlerin maaş artışı ve hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan ayaklanma, ülkedeki birçok kente sıçramıştı. Kriz dolayısıyla Gana programını yarıda kesen Devlet Başkanı Vattara dün akşama ülkeye geri dönmüştü.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde, 2014 yılında da maaşlarının ödenmediğini iddia eden askerler ile ordu birlikleri arasında çıkan çatışmada bir asker ölmüştü.

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