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Fileleftheros gazetesi: Ersin Tatar New York’ta 15 Gün Önceden Bulunmak İstiyor

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Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda 23 Eylül tarihinde konuşma yapacağı bilinmesine karşın New York’a gidiş tarihi henüz kesinleşmedi.
Fileleftheros gazetesi: Ersin Tatar New York’ta 15 Gün Önceden Bulunmak İstiyor

Öte yandan Kıbrıs Rum basınında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın New York'ta 15 gün önceden bulunmak istediği iddia edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda 23 Eylül tarihinde konuşma yapacağı bilinmesine karşın New York’a gidiş tarihi henüz kesinleşmedi.

Fileleftheros gazetesi: “İlk Önce Gitmek İçin Acele Ediyor – Ersin Tatar New York’ta 15 Gün Önceden Bulunmak İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’a, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten 15 gün önce gitmek istediğini iddia etti. Gazete, Anastasiadis’in 23 Eylül tarihinde BM Genel Kurulunda konuşma yapacağının kesin olmasına karşın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesine ilişkin henüz yeni bir bilgi olmadığını aktardı.

Anastasiadis’in New York’a olası gidiş tarihlerinin 18-19 Eylül olduğunu vurgulayan gazete, KKTC’den dün gelen bilgilerin ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York’a 8 Eylül sonrasında gitme niyetini ortaya koyduğunu iddia etti.

Gazete haberinin devamında, Tatar’ın dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya da yer verdi. Gazete bir diğer haberinde ise, Anastasiadis’in Kasım ayında İsrail’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un davetlisi olarak Kasım ayında İsrail’e gideceği belirtilen Anastasiadis’in, ziyareti çerçevesinde Herzog’la biraraya geleceği vurgulandı. Gazete, İsrail Cumhurbaşkanı’nın Anastasiadis’i, İsrail’in “gerçek dostlarına” verilen ve en yüksek devlet nişanı olan “Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası’yla” onurlandıracağını da aktardı.

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