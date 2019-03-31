Fileleftheros Kıbrıs sorunu müdahillerinin BM Genel Sekreteri ile en son 6 önce New York’ta bir araya geldiğini, bir sonraki benzer temasın da gelecek Eylül’deki BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşeceğini yazdı.

Bu dönemde Kıbrıs sorunundaki tek hareketin, TC ve Yunanistan Dışişleri bakanlıkları arasında 12 Nisan’da yapılacak teknik düzeyli görüşme olduğu, ancak yalnız Kıbrıs sorunu değil iki ülke arasındaki bütün meseleler ele alınacağından Kıbrıs sorunu özelinde bir gelişme olmasının beklenmediği, bu görüşmede Yunan tarafının, Türkiye ile arasındaki tansiyonu düşürmek arzusunda olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu Hiçbir Yerin Ortasında Bulunuyor… Hareketlilik Ancak Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Diyalog Sonuç Verirse Olabilir” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunu müdahillerinin BM Genel Sekreteri ile en son 6 önce New York’ta bir araya geldiğini, bir sonraki benzer temasın da gelecek Eylül’deki BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşeceğini yazdı.

“Bu iki toplantı arasında Kıbrıs sorunu, hiçbir yerin ortasında duruyor, olgular değişir ve müdahiller Antonio Guterres’e farklı bir şey söyler mi bundan kimse emin olamıyor” vurgusunu yapan gazete, şu anda Kıbrıs sorununa dair tek hareketlilik diye nitelediği Türkiye-Yunanistan arasında 12 Nisan’da gerçekleşecek görüşmenin ise, gündemi çok geniş olduğundan Kıbrıs sorununda herhangi özlü bir diyalog başlamadığına dikkat çekti.

Gazete, müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması için iki garantörün oturup güvenlik ve garantiler konusunu sonuç verebilecek şekilde görüşmesi gerektiğine işaret ederek özetle şöyle devam etti:

“Soru, Kıbrıs Rum tarafı iki ülkenin alacağı bir kararı kabule hazır olup olmadığıdır. Bu gelişmeyle Türkiye’nin yalnız istediği zamanı kazanmakla kalmadığı, daha çok da (12 Nisan’daki görüşme hasebiyle) Kıbrıs sorunuyla meşgul olan tek ülke olduğu ortadadır. Kıbrıs tarafı, şu anda (Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı) Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yapacağı yeni bir ziyaretin farklı bir şey getirmeyeceğini değerlendiriyor. Ada’ya gelse ve iki liderle temas etse bile, geçen defa görüştüklerinden ne değişecek, muhtemelen hiçbir şey. O da farklı bir şey çıkabileceği inancıyla Türk-Yunan diyaloğunda gelişme bekliyor.”

Kıbrıs sorununda herhangi bir hareketlilik olmadığına göre Genel Sekreter’in, önümüzdeki günlerde Güvenlik Konseyi’ne sunacağı iyi niyet raporunda ne yazacağının merak konusu olduğunu belirten gazeteye göre Rum tarafı raporda, Lute’un temaslarının sonuçlarından söz edilmesini zor görüyor. Ya genel anlamda gelişmelere veya tarafların müzakereleri yeniden başlatmaya çalışmadıklarına atıf yapması beklendiğinden Rum tarafı, yine iki toplumlu konularda ve teknik komitelerdeki gelişmelere genel atıf yapılacağı kanaatinde.

Habere göre Rum tarafı öncelikle, Genel Sekreter’in, -olguları olduğu gibi bırakamayacağından- nasıl hareket etme niyetinde olduğunu görmek istiyor. Bir ara Guterres’in de karar alması ve Kıbrıs müzakerelerini ileri götürüp götürmeyeceğini söylemesi gerektiği kaydedilen haberde “Soru, bunu yakında mı yapacak yoksa bütün tarafların yeniden New York’ta olacağı Eylül ayında mı?” vurgusu yapıldı.

Haberinin “Üçlü Görüşmeler Etkilemiyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in bu dönemde ağırlığı üçlü görüşmelere veriyor ve Kıbrıs sorunuyla ilgilenmiyor göründüğünü belirten gazete, durumun aslında böyle olmadığını savundu ve Rum yönetiminin, üçlü görüşmelerin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden bağımsız yürütüldüğü ve müzakereler ile üçlü görüşmeler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı iddiasında olduğunu ekledi.

KATRUGALOS CUMA GÜNÜ LUTE İLE GÖRÜŞECEK

Haftalık Kathimerini “Atina, Ankara İle Tonları Düşürmek İstiyor… Olası İstikrarsızlık Dönemine Dair Hazırlık Sürüyor, Yunan MEB’i Konusunda da Nihai Karar bekleniyor” başlı haberinde NATO’nun 70’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ABD’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un Cuma günü Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşeceğini haber verdi, görüşmeye dair başka detay aktarmadı.

Gazete Yunanistan’ın Türkiye’de bugün gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ardından Ankara’nın “ agresif tonlarını yavaş yavaş düşüreceği ve Yunanistan ile arasında planlanan gerilimi azaltma maksatlı temaslara başlayacağı” kanaatinde olduğunu yazdı.

YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE’DEKİ YEREL SEÇİMLER SONRASI İÇİN PLANLARI

Yunanistan’ın “Türkiye’deki muhtemel bir istikrarsızlık dönemi ihtimaline” de hazırlandığını yazan gazete, öne sürdüğü “istikrarsızlık döneminin” şu 4 ana unsurdan kaynaklandığını savundu:

“1-Aksine açıklamalarına rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ı da endişelendirmeye başlayan ekonomik kriz.

2-Ankara’nın S-400 füzeleri edinmesi gibi durumlarda uçurum niteliği de kazanan Türk-Amerikan ilişkilerindeki zorluklar.

3-ABD’nin de siyasi desteğiyle Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail ekseninden sonra Ankara’nın eski kuşatılma sendromunun canlanması ve güçlenmesi.

4-İktidar partisi AKP’nin, bugün gerçekleştirilecek yerel seçimlerde –sonucu ne çıkarsa çıksın- ilk kez sallanması.”

Gazete Türkiye’deki yerel seçimlerin ardından Yunanistan’ın karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarma konusundaki nihai kararı alacağı ve Münhasır Ekonomik Bölge’sini ilan edeceğini de haberine ekledi.