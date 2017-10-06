Fileleftheros: Kıbrıslı Türkler tehlikede

Rum Yönetimi'nin KKTC’ye yaptığı yatırımlar ve “diğer uygulamaları” nedeniyle Türkiye’yi BM Genel Sekreteri’ne şikayet ettiği mektubun dün Rum Büyükelçi Kornilios Korniliu tarafından BM'ye iletildiği ve yayınlandığı haber verildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıslı Türkler Tehlikede” başlığıyla aktardığı haberine göre, bilinen Rum iddialarının yinelendiği uzun ölçekli mektupta, Türkiye’den KKTC’ye deniz altından su teminiyle iki taraf arasında yapılan elektrik bağlantısı anlaşmasına özellikle vurgu yapıldı.

Mektupta, Türkiye, “işgal altındaki bölgeleri” ifadesini kullanıldığı KKTC’yi “Türkleştirmeye çalışmakla” suçlandı ve bunun, “Kıbrıs hükümetin denetimi altında bulunan özgür bölgeler” diye nitelendirilen Güney Kıbrıs’a “ciddi etkilerinden” söz edildi.

Kıbrıslı Türklerin geleceğinin bütün Kıbrıslıların ve Kıbrıs’ın tamamının geleceğiyle sıkı sıkıya bağlı olduğu görüşü ortaya konulan mektupta, Rum Yönetimi’nin bu nedenle durumu yakından takip ettiği savunuldu.

Mektupta, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti uluslararası toplumdan, Türkiye’deki Türk vatandaşlarına gösterdiği endişenin aynısını, Kıbrıs’ın işgal altındaki Kıbrıslı vatandaşların insan hakları ve güvenliği için de göstermesini bekler” ifadesine yer verildi.

Alithia “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden BM’ye Şikayet… Kıbrıs’ın İşgal Altındaki Bölgesi Böyle Türkleştiriliyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen “şikayet” mektubunda FETÖ terör örgütü soruşturmaları, vatandaşlıklar ve din başlıklarının da yer aldığını yazdı.

Haravgi “Kıbrıs Cumhuriyeti: ‘Kıbrıslı Türkler, Türkiye’nin Politikalarından Dolayı Tehlikede” başlığını attı.