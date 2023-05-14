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Fileleftheros KKTC’deki yabancı yatırımlarını manşet yaptı

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Fileleftheros, KKTC’deki yatırımlar meselesini daha geniş ölçekte ele alarak manşet yaptı.
Fileleftheros KKTC’deki yabancı yatırımlarını manşet yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İsrail ziyareti sırasında gayriresmî olarak Başbakan Benjamin Netanyahu’nun önüne koyduğu ve “engellemesini” istediği İsraillilerin KKTC’deki yatırımları meselesi Fileleftheros'da daha geniş ölçekte ele alındı.

Gazete “Kıbrıs Rum Mallarıyla İlgili Kirli Para… Türkler, İsrailliler, Ruslar, İranlılardan Binlerce Alım-Satım İşlemi… En Büyük Projeyi Trikomo’da (Yeni İskele).. ” başlık ve spotlarını kullandığı manşet haberinde 2021’den bugüne yapılan mal alım-satım işlemlerinin 7 bini geçtiğini ve büyük bölümünün İsrailliler tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

Halkın Sesi gazetesinin ilgili haberini kaynak alarak genişleten gazete, Hristodulidis’in Netanyahu’ya ilettiği konunun İsrail hükümeti açısından -hem şahısların, hem de yatırımlarının- güvenlik meselesi de olduğunu belirtti.

Yaptırımların ardından KKTC’ye kaçarak mal satın alan Rusların yatırımlarını da taşıyacağını kaydeden gazete, İranlıların ise “başka özellikler de katan bir kategori olduğunu” savundu. Yeni İskele’de kurulan yeni bir kentten çoğunlukla İranlıların mülk aldığı belirtilen haberde “Türklerin kimleri ve neden cezp ettiği önemli” vurgusunu yaparak “Eskiden büyük çoğunluğu İngilizlerdi. Ancak Orams davası alıcıları etkilemiş görünüyor. Şimdi işgal bölgelerindeki yatırımların başrol oyuncuları Ruslar, İsrailliler, İranlılar” ifadesini kullandı.

Brexit sonrasında yaşanan sorunlar nedeniyle önemli miktarda İngiliz toplumu olan KKTC'nin, yaptırımlar sonrasında Rusları da cezbettiği belirtilerek “An gelecek Rus oligarkların faaliyetleri Amerikalıları ve Avrupa Birliğini meşgul edecek” ifadesine yer verildi.

İsrailli yatırımcı ve turistlerin sayısının çok fazla olduğuna vurgu yapılırken, İranlıların ise Türkiye ile ilişkileri nedeniyle KKTC’yi tercih ettiği belirtilen haberde, İranlıların “terör başta olmak üzere başka meselelerle de alakalı olduğundan ayrı bir kategori olduğu” savunuldu.

Haberde, Türkiye tarafından KKTC’ye yapılan su, enerji, inşaat (yol, hastane, otel, havaalanı, üniversite)  yatırımlarının “Erdoğan ailesi ve ailenin bankacılık alanındaki dostlarıyla bağlantılı olduğu” iddia edildi.

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