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Fileleftheros - To Vima İşbirliği

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Fileleftheros - To Vima İşbirliği
Fileleftheros - To Vima İşbirliği

Rum ve Yunan basınından Fileleftheros ile “To Vima” isimli gazeteler arasında, haftada bir Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da birlikte yayımlanma konusunda işbirliğine gidildi.
 

İşbirliğinin, yarından (7 Kasım) itibaren başlayacağı, Pazar günleri To Vima’nın Pazar günleri Fileleftheros ile birlikte Rum tarafında, Fileleftheros’un da To Vima ile birlikte (her iki gazetenin Pazar ekleri de dahil) Yunanistan’da yayımlanacağı kaydedildi.

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