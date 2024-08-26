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Fileleftheros: Üçlü görüşme BM Genel Kurulu’ndan sonra

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i üçlü görüşmeye ne zaman çağıracağına, BM Genel Kurulu çerçevesinde kendileriyle ayrı ayrı görüştükten sonra karar vereceği bildirildi.
Fileleftheros: Üçlü görüşme BM Genel Kurulu’ndan sonra

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i üçlü görüşmeye ne zaman çağıracağına, BM Genel Kurulu çerçevesinde kendileriyle ayrı ayrı görüştükten sonra karar vereceği bildirildi.

Fileleftheros haberi “Üçlü Görüşme BM Genel Kurulu’ndan Sonra… Liderler New York’a Gidecek ve Görüşmeye Genel Sekreter Sonra Karar Verecek” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Guterres’in Genel Kurul çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde niyetlerini yoklayacağını üçlü görüşmeye ne zaman davet edeceğine, durumu tarttıktan sonra karar vereceğini yazdı.

Şu ana kadarki veriler temelinde, üçlü görüşmelerin hemen önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin zor göründüğüne işaret edilen haberde böyle bir görüşme için BM Genel Kurulu sonrasının, yani ekim ve sonrasının düşünülmesi gerektiği belirtildi.

Haberde Genel Sekreterlik düzeyinde bir üçlü görüşme yapılması perspektifinin korunduğu, bu yönde eylemlerde bulunulduğu ancak herhangi olumlu bir gelişme gözükmediği belirtildi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Genel Sekreter’in, iki lidere Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları görüşmek için ortak görüşme daveti göndermeyi incelediğini ancak henüz davet gönderilmediği açıklaması da hatırlatıldı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in “Rum tarafının müzakere çerçevesi dışına çıkan herhangi bir şeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığı” açıklaması da hatırlatılan haberde Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da Kathimerini’ye özel röportajda yaptığı “BM Genel Kurulu’nun Kıbrıs sorunu için referans noktası olacağı” değerlendirmesine yer verdi.

Gazete Sözcü Letimbiotis’in  ve Dışişleri Bakanı Kombos’un izah ve açıklamalarının Hristodulidis hükümetinin ortaklarından EDEK’i tatmin etmediğine dikkat çekti.

Habere göre EDEK tarafından dün yayımlanan açıklamada Rum tarafının “Kıbrıs sorununda şu ana kadar uyguladığı yatıştırma ve taviz politikası çerçevesinde iyi niyet gösterisi olarak birçok tehlikeli taviz verdiği ve bu yanlış politikaların AB düzeyinde devam ettirilmemesi gerektiği görüşlerini tekrarladı.

EDEK Rum yönetiminin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi’ne (Gymnich) davet edilmesine rıza göstermek için AB üyeliğini kullanarak Türkiye’den sözde “Kıbrıs Cumhuriyetini tanımasını, Kıbrıs kökenli AB yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Rum yönetiminin AB-NATO ortak faaliyetlerine katılmasına uyguladığı vetosunu kaldırmasını” istemesi gerektiği görüşünü yineledi.

Alithia da Kombos’un, haftalık Kathimerini’nin dünkü sayısında yayımlanan özel röportajını “Kıbrıs Sorununda Referans Noktası Artık BM Genel Sekreteri” başlığıyla aktardı.

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