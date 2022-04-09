Fileleftheros Zelenskiy'in Güney Kıbrıs ile Ekonomik Çıkar İlişkilerini Merceğe Aldı

Ukrayna’nın Rus işgaline direnişinin sembolü haline gelen Vladimir Zelenskiy’in, sürekli uluslararası medyada boy göstermesi, çeşitli ülke parlamentolarında, geçen Perşembe günü de Rum meclisine yaptığı ancak rahatsızlıkla karşılanan hitabı vesilesiyle, Güney Kıbrıs ile ekonomik çıkar ilişkileri Fileleftheros’un merceğine takıldı.

Gazete haberi, “Zelenskiy Kıbrıs’ta İş Yapıyor… Merkezi Adamızda Bulunan Birçok Offshore Şirketin Sahibi Veya Hissedarı… Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Adı 3 Ekim 2021’de Pandora Papers’te Göründü… Olena Zelenskiy da Yatırım Faaliyetlerinde” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Filelefthos, Vladimir Zelenskiy’in, “halkın hizmetkârı” isimli dizide canlandırdığı Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’nı, ülkeyi yolsuzluktan kurtarma vaadi ile katıldığı 2019 seçiminde halkın yüzde 73’ünün oyunu alarak elde etmeyi başardığını ancak çok geçmeden kendisinin de yolsuzluklara karıştığını hatırlattı.

Gazeteye göre Zelenskiy’in adı 3 Ekim 2021’de Pandora Papers’in, çeşitli vergi cennetlerinde büyük değere sahip mal varlığı olan siyasi liderler listesinde yer aldı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICII) yayımladığı belgelere göre Zelenskiy ve çalışma arkadaşları, 2012-2017 döneminde offshore şirketler ağı kurdu, bu ağ üzerinden Virgin Adaları, Bezil, Güney Kıbrıs ve diğer yerlere çok miktarda para aktardı. Zelenskiy, ülkesindeki cumhurbaşkanı seçimi arifesinde “Maltex” isimli şirketteki hisselerini Sregei Sefir isimli arkadaşına devretti.

Alman Suddeutsche Zeigung gazetesi Zelenskiy’in ve eski oligark İgor Kolomoiski’nin Güney Kıbrıs’taki offshore şirketlerinden atıfta bulundu. Zelenskiy’in destekçisi Kolomiski ortağı olduğu Ukrayna bankalarından PrivatBank’dan 5 milyar Euro kaçırmakla suçlanıyor. Zamanın Ukrayna Merkez Bankası Başkanı bu kaçırma konusunda “21’inci yüzyılın en büyük dolandırıcılığı” ifadesini kullanmıştı. Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın hakkında yaptırım kararı aldığı Kolomiski aleyhine İngiltere, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD’de açılmış davalar bulunuyor. Münih gazetesi, Ukraynalı bir milletvekilinin 2019’da, bu yolsuzluktan Zelenskiy’in de nemalandığı iddiasında bulunduğunu yazdı.

Gazete, 41 milyon doların PrivatBank’tan Güney Kıbrıs, Panama, Beliz ve Seyşeller’deki 16 şirkete aktarıldığı söylentisine dikkat çekerek 16 şirketten 10’unun Zelenskiy ve çevresindekilere ait olduğunu yazdı.

Haberde Zelenskiy ve eşi Olena’nın Güney Kıbrıs’taki, sahibi veya hissedarı olduğu bazı şirketlerin isimleri şöyle sıralandı:

“Kinokvartal LLC, Studio Kvartal-95 LLC, Zelari Fish LLC, Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, Green Family Ltd.”