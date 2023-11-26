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Fileleftheros’a göre KŞK Girne bölgesinde toplu mezar arıyor

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Fileleftheros gazetesi, Kayıp şahıslar Komitesi’nin (KŞK), 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen Barış Harekâtında çıkartma yapılan bölge yakınlarında 70-80 RMMO mensubu kaybın gömülü olduğu iddia edilen bir toplu mezar aradığını öne sürdü.
Fileleftheros’a göre KŞK Girne bölgesinde toplu mezar arıyor

Fileleftheros, KŞK’nın elinde toplu mezarın, çıkartma bölgesi yakınlarındaki bir okulun ve diğer binaların yanına olduğu, 70-80 kişinin sadece o bölgede çarpışırken ölenler değil Girne bölgesinin çeşitli noktalarından toplanmış cesetler olabileceğine inanıldığını yazdı.

RMMO askerlerine ait cesetlerin toplanıp kamyonlara yüklendikten sonra toplu mezarlara gömüldüğü bilgisinin bu süreci izleyen bir Rum tarafından verildiğini ancak görgü şahidinin, gömü yerinde olmadığı kaydedilen haberde, şu anda gömü yerinin arandığını, zaman içerisinde meydana gelen yapılaşmanın manzarayı 1974 yazına göre oldukça değiştirdiği için sıkıntı yaşandığı kaydedildi.

Alithia ise Rum Meclisi “Kayıplar, Göçmenler ve Mahsurlar” Komitesi’nden 6 kişilik heyetin Avrupa Parlamentosu’nu (AP) ziyaret etmek üzere yarın Brüksel’e gideceğini bildirdi.

Rum heyetin AP siyasi özgürlükler, adalet ve iç konular komitesi toplantısına katılacağını yazan gazete toplantıda, AP’nin kayıplar konusu daimi raportörü Isabel Santos’un konu hakkındaki çalışma ve faaliyetlerini sunacağı kaydedildi.

Habere göre Rum heyetin “Kıbrıs kayıpları” ile ilgili durumu izah edeceği toplantıda konu üzerinde tartışma yapılacak. Rum heyet ayrıca AP’deki siyasi grup temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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