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Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı.

 

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu.
Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu.

Oyuna ağırlığını koyan Filenin Sultanları yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı.

Filenin Sultanları, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Kaptan Dündar: Türk halkı iyi ki varsınız

Maç sonrası açıklama yapan Kaptan Eda Erdem Dündar, "Türk halkı iyi ki varsınız. İnanılmaz desteklediniz bizi, itici gücümüz oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, 2022 yazında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerindne yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum.Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya gelmişti.

Filenin Sultanları yaklaşık 40 dakika süren ilk seti kazansa da sonrasında son şampiyona 3-1 mağlup oldu ve finale yükselemedi.

Yarı finale kadar şampiyonada oynadığı 7 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Hollanda'yı da bu müsabakaların birinde yenmeyi başarmıştı. Beş kez final oynayan Hollanda sadece birini kazanabildi.
Filenin Sultanları ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etmişti. Ay-yıldızlılar, 2011 ve 2017'den sonra bir kez daha Avrupa üçüncüsü olmak istiyor.
Öte yandan, yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yenen İtalya, TSİ 21.00'de başlayacak final karşılaşmasında Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

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