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Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde

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İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek mağlup eden Türkiye A Milli Voleybol Takımı, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni de yenerek çeyrek finali garantiledi.
Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan karşılaşmaya Hollanda karşısında olduğu gibi iyi başlayamayan Filenin Sultanları, tam 10 hata yaptığı ilk seti kaydettikten sonra toparlandı. Diğer üç sette rakibine şans tanımayan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti'ni de mağlup ederek grubunda ikide iki yaptı.

Milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile mücadele edecek.

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