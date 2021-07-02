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Filimdi gerçek oldu... Köpeği barikatı aştı sahibi ise tutuklandı..

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Güney Kıbrıs’ta dün akşam köpeğiyle birlikte meyve bahçesinde bulunan 71 yaşındaki erkek şahsın köpeği ara bölgeyi aşarak Kuzey Kıbrıs’a geçti.
Filimdi gerçek oldu... Köpeği barikatı aştı sahibi ise tutuklandı..

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; adam köpeğin peşine düştü ve Kuzey Kıbrıs’a geçtiği sırada Kıbrıs Türk makamları tarafından gözaltına alındı.

Eşi tarafından telefonla aranarak olaydan haberdar edilen adamın eşi, olayı saat 21.00 sıralarında Kiracıköy (Athienou) polisine bildirdi.

Rum Polisi bugün yaptığı açıklamada iki toplumlu komite ve BM'nin adamın serbest bırakılması için girişim yaptığını açıkladı.

Öte yandan adamın bugün “sınırı ihlal etmek” suçundan Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

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