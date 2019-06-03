Filipin Devlet Başkanı: Geydim, güzel kadınlar beni iyileştirdi, yeniden erkek oldum

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “eskiden eşcinsel olduğunu ama evlenerek 'tedavi’ olduğu” şeklinde bir açıklamada bulundu. Duterte, "Yeniden erkek oldum! Güzel kadınlar beni iyileştirdi. Yakışıklı erkeklerden nefret etmeye başladım. Şimdi güzel kadınları tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sputnik’in Filipin medyasından aktardığına göre, Duterte, 'gey' olmakla suçladığı Senatör Antonio Trillanes’la ilgili konuşurken, “Yardımcılarıma sordum, emin misiniz, diye. Onlar da, istediğiniz eşcinsele sorun, Trillanes’ın gay olduğunu anlamak için nasıl yürüdüğüne bakmak yeterli, dediler. Mükemmel, o ve ben aynıyız. Ama ben tedavi oldum” dedi.

“Evlenerek eşcinsellikten 'kurtulduğunu” söyleyen Duterte, "Yeniden erkek oldum! Güzel kadınlar beni iyileştirdi. Yakışıklı erkeklerden nefret etmeye başladım. Şimdi güzel kadınları tercih ediyorum" sözlerini kullandı.

Filipin lideri daha önce de LGBT temsilcileriyle ilgili homofobik ve saldırgan açıklamalarda bulunmuştu. Dutarte 2016’da ABD Büyükelçisi için 'gay ve o… ç…' demişti. Bir yıl sonra ülke kanunlarına göre sadece karşı cinsten vatandaşların evlilik yapabileceğini söyleyen Filipin lider, daha sonra bu sözlerinden vazgeçerek eşcinsel evliliklere destek vermişti.