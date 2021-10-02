  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den şaşırtan karar: Siyaseti bırakıyorum

» »
Yaptığı sıra dışı çıkışlar ve dikkat çeken ifadeleriyle uluslararası medyada sık sık adından söz ettiren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte siyaset sahnesinden inmeye hazırlanıyor.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte’den şaşırtan karar: Siyaseti bırakıyorum

Yaptığı sıra dışı çıkışlar ve dikkat çeken ifadeleriyle uluslararası medyada sık sık adından söz ettiren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte siyaset sahnesinden inmeye hazırlanıyor.

2016 yılından bu yana ülkeyi yöneten 76 yaşındaki Duterte, görev süresinin sonuna yaklaşırken şaşırtan bir karar verdi. 2022 seçimlerinde yeniden Başkan adayı olamayan Duterte’nin PDP-Laban Partisi’nin Devlet Başkanı Yardımcısı adayı olması beklenirken, bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Bugün sürpriz bir açıklamada bulunan Devlet Başkanı Duterte, görev süresinin sona ermesinin ardından Başkan Yardımcısı adayı olmayacağını ve siyaseti bırakacağını duyurdu. Duterte, PDP-Laban Partisi’nin kendisi yerine Başkan Yardımcısı adayı olarak Senatör Bong Go’yu gösterdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Nobel alabilecek mi?01 Ekim 2021 Cuma 14:31
  • Anketlerde Harris Biden'ı 6 puan farkla geçti30 Eylül 2021 Perşembe 19:17
  • Ekvador’da cezaevi olayları: 116 ölü30 Eylül 2021 Perşembe 15:02
  • Pentagon: Çin ile görüşmeler samimi gerçekleşti30 Eylül 2021 Perşembe 13:01
  • Eski Beyaz Sözcüsü Grisham’ın kitabından yeni detaylar ortaya çıktı: Putin, Trump’ın dikkatini dağıtmak için kadın tercümanı kullandı30 Eylül 2021 Perşembe 12:50
  • ABD’den Suriye ve Esad açıklaması: Niyetimiz yok30 Eylül 2021 Perşembe 11:41
  • "Kendilerini ABD'nin kraliyet ailesi olarak gören" Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın, II. Elizabeth'le görüşmeye çalıştığı iddia edildi30 Eylül 2021 Perşembe 10:29
  • ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri: Afganistan'ın Taliban'a geçmesinin ardında Trump yönetiminin yaptığı anlaşma yatıyor30 Eylül 2021 Perşembe 09:36
  • CIA görevlisi Havana Semptomu nedeniyle Sırbistan'dan tahliye edildi29 Eylül 2021 Çarşamba 15:13
  • Hawaii'nin "dönücü yunusları" ile yüzmek yasaklandı29 Eylül 2021 Çarşamba 14:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti