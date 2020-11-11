  • BIST 1.263
  • Altın 477,674
  • Dolar 7,8917
  • Euro 9,2853
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Filipinler, Molave Ve Goni'den Sonra Vamco Tayfununa Hazırlanıyor

» »
Filipinler'de binlerce kişi yaklaşan Vamco tayfunu nedeniyle evlerinden tahliye ediliyor. 
Filipinler, Molave Ve Goni'den Sonra Vamco Tayfununa Hazırlanıyor

Filipinler'de binlerce kişi yaklaşan Vamco tayfunu nedeniyle evlerinden tahliye ediliyor. 

Yerel basında çıkan haberlere göre, Filipinler Meteoroloji Dairesi Vamco'nun bugün ya da yarın erken saatlerde Luzon'un güneyinde ve iç kesimlerinde aşırı yağışlara yol açacağını duyurdu. 

Sivil Savunma Sözcüsü Gremil Alexis Naz, Vamco tayfununun izleyeceği rotada yaşayan 50 bin kadar kişinin tahliye edileceğini söyledi. 

Vamco'nun Manila'ya doğru ilerlerken geçmesi beklenen Bicol bölgesinin, daha önce Molave ve Goni tayfunlarında ağır kayıp verdiği vurgulandı. 

Vamco tayfununun rüzgar hızının, karayı vurmaya başlamadan önce saatte 130 ila 155 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. 

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi ekim sonunda vuran Molave tayfununda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump’a damadı ve eşinden tavsiye: Yenilgiyi kabul et09 Kasım 2020 Pazartesi 20:30
  • Biden'ı tebrik etmeyen Rusya ve Çin resmi sonuçları bekleyecek09 Kasım 2020 Pazartesi 15:22
  • ABD-Avrupa İlişkilerinde Biden İle Daha Olumlu Hava Bekleniyor09 Kasım 2020 Pazartesi 14:50
  • Biden Seçimi Kazandı, Bundan Sonra Süreç Nasıl İşleyecek ?09 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
  • Trump'ın destekçileri seçim sonucunu kabul etmedi08 Kasım 2020 Pazar 21:50
  • Trump’ın avukatları yanlış Four Season’da meydan okudu08 Kasım 2020 Pazar 21:45
  • Trump’tan yeni açıklama: Bu çalınan bir seçimdi08 Kasım 2020 Pazar 21:30
  • Vatandaş Trump’ı hangi davalar ve suç duyuruları bekliyor ?08 Kasım 2020 Pazar 19:43
  • ABD'nin 46. 'Seçilmiş Başkanı' Joe Biden kimdir?08 Kasım 2020 Pazar 19:34
  • ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın görevdeki 4 yılı fırtınalı geçti08 Kasım 2020 Pazar 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti