  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Filipinler saygısız davranan 133 yabancıyı ülkeye sokmadı

» »
Filipinler Göçmen Ofisi, yayınladığı raporda göç ofisinin yetkililerine, kaba ve saygısız davranmaları sebebiyle geçen yıl 133 yabancının Filipinler'e girmesine izin verilmediği açıklandı.
Filipinler saygısız davranan 133 yabancıyı ülkeye sokmadı

Filipinler Göçmen Ofisi, yayınladığı raporda göç ofisinin yetkililerine, kaba ve saygısız davranmaları sebebiyle geçen yıl 133 yabancının Filipinler'e girmesine izin verilmediği açıklandı.

Göçmen Bürosu Liman İşletmeleri Bölümü, Filipinler'e girmesine izin verilmeyenlerin başında 37 kişiyle Çinlilerin ardından 25 kişilik sayıyla ABD'lierin geldiğini açıkladı. Güney Koreli 23 kişinin de aynı sebeple Filipinler'e girmesine izin verilmediği belirtildi.

Filipinler'e girmesine izin verilmeyen turistlerin istenmeyen yabancılar listesine alındığı ve Filipinler'e tekrar girmelerinin engellendiği kaydedildi. Göçmen Bürosu, 2017 yılında ise aynı sebepten dolayı 129 kişinin ülkeye girişine müsaade edilmediği ifade edildi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 30.000 Güney Koreli kadın casus kameraları protesto etti10 Ocak 2019 Perşembe 16:51
  • Çin'den 5 yıllık 'İslam'ı sosyalizm ile uyumlu hale getirme' planı09 Ocak 2019 Çarşamba 18:34
  • Akıllı telefonlar, Deccal'in aracı09 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
  • Rusya Ay'a şimdiye kadarki en büyük radyo teleskopunu gönderecek08 Ocak 2019 Salı 21:50
  • Japonya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.08 Ocak 2019 Salı 18:56
  • 'Kadın öğrencileri sekse en kolay ikna edilen üniversiteler' sıralaması gündem oldu08 Ocak 2019 Salı 16:25
  • Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik08 Ocak 2019 Salı 13:23
  • Çin'de ilkokula bıçaklı saldırı: 3'ü ağır çok sayıda yaralı var08 Ocak 2019 Salı 11:57
  • Kuzey Kore lideri Pekin'i ziyaret ediyor08 Ocak 2019 Salı 11:55
  • Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı07 Ocak 2019 Pazartesi 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti