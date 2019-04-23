  • BIST 95.953
  • Altın 238,934
  • Dolar 5,8268
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha

» »
Dün Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 11 kişi hayatını kaybetmişti
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS), merkez üssü Filipinler'in doğusundaki Samar Adası'nın batısı olan 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiği açıklandı.

İlk belirlemelere göre, depremin Tutubigan şehrinin 13 kilometre doğusunda, yerin 70 kilometre altında oluştuğu belirtildi.

Depremin can kaybına veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Filipinler'de dün de başkent Manila'nın 100 kilometre kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde bir alışveriş merkezi çökmüş, havalanı dahil çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a çıktı!22 Nisan 2019 Pazartesi 11:10
  • Sudan'da protestocular Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğu kesti22 Nisan 2019 Pazartesi 10:28
  • Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 207’ye yükseldi, 500’den fazla yaralı var22 Nisan 2019 Pazartesi 09:46
  • Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: Yeteri kadar önlem almadık22 Nisan 2019 Pazartesi 08:42
  • Sri Lanka'da kilise ve otellerde patlamalar: En az 137 ölü21 Nisan 2019 Pazar 12:55
  • Endonezya'da "seçimi kim kazandı" tartışması18 Nisan 2019 Perşembe 20:48
  • Kuzey Kore: Yeni bir silah denedik, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmelere katılmasın18 Nisan 2019 Perşembe 12:12
  • Runet: Rusya'nın ülkede oluşturmaya hazırlandığı bağımsız yeni internet ağı16 Nisan 2019 Salı 22:10
  • Taliban: Değiştik, heyetimizde kadınlar da olacak16 Nisan 2019 Salı 21:22
  • Rusya'da nüfusun yüzde 3'ü finansal varlıkların yüzde 90'ına sahip16 Nisan 2019 Salı 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti