Filipinler'de aşı olmayanların evden çıkmasına izin verilmemesi gündemde

Duterte bir televizyona yaptığı açıklamada, aşı olmayanların evden çıkmasına izin verilmeyeceği yönünde bir kanun bulunmadığını ancak virüsün sokakta bulaşmasını engellemek için hazır olduklarını ifade etti.

Duterte bir televizyona yaptığı açıklamada, aşı olmayanların evden çıkmasına izin verilmeyeceği yönünde bir kanun bulunmadığını ancak virüsün sokakta bulaşmasını engellemek için hazır olduklarını ifade etti.

Aşı olmak istemeyenlere seslenen Duterte, "Pekala, umurumda değil, her an ölebilirsiniz." dedi.

Devlet Başkanı Duterte, daha öncede virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etmişti.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 7 milyon kişi COVID-19'a karşı tamamen aşılandı, 11 milyon kişi de ilk doz aşı oldu.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 566 bin 667 COVID-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 27 bin 401 kişi hayatını kaybetti.