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Filipinler’de depremde gökdelenin çatısındaki havuz böyle taştı (Video)

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Filipinler’de meydana gelen deprem yüzünden başkent Manila’daki Anchor Skysuites gökdeleninin çatısında yer alan havuzdaki tonlarca su aşağıya taştı.
Filipinler’de depremde gökdelenin çatısındaki havuz böyle taştı (Video)

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Filipinler’de bugün 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde, 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Birkaç insanın daha enkaz kaldığında kaldığını belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda, Manila’daki Anchor Skysuites gökdeleninin çatısında yer alan havuzdaki tonlarca suyun 181 metre yükseklikten aşağıya taştığı görülüyor.

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