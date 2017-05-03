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Filipinler'de "faili meçhul" cinayetler

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Filipinler'de "faili meçhul" cinayetler
Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte iktidara geldikten sonraki 8 ayda 5 bin 691 faili meçhul cinayet işlendiği bildirildi.

Filipinler Ulusal Emniyeti (PNP) Soruşturma ve Dedektiflik Yönetimi Müdürü Augusto Marquez, düzenlediği basın toplantısında, Temmuz 2016- Mart 2017 döneminde ülkede 9 bin 432 cinayet işlendiğini, bunlardan 5 bin 691'inin failinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Sadece 24-31 Mart'ta bin 905 cinayet vakasına rastlandığına işaret eden Marquez, "Bu artışın nedeni müfettiş ve suç kayıt memurlarının vakaları bildirmekte geç kalmalarıdır." dedi.

Marquez, "Cinayetlerin soruşturulması zaman alıyor. Tanıkları dinlemek, adli tıp incelemelerini yapmak zorundayız." diye konuştu.

Öte yandan Duterte'nin iktidarında cinayet oranlarındaki artışa rağmen tecavüz, fiziksel şiddet, hırsızlık ve soygun vakalarında yüzde 45 düşüş olduğu kaydedildi.

Filipinler Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (PDEA) Şefi Isidro Lapena, yaptığı açıklamada, Duterte'nin yönetimde işlenen cinayetlerin sadece bin 847'sinin (yüzde 19,6) uyuşturucuyla savaş kapsamında işlendiğini, diğer vakaların uyuşturucu operasyonlarıyla bağlantılı olmadığını belirtti.

Lapena, "Duterte devlet başkanlığı görevine getirildi çünkü uyuşturucuyla ilgili problemler vardı. 16 milyon insan, Duterte'nin bu konuda verdiği sözleri yerine getirmesi için kendisine oy verdi." ifadelerini kullandı.

Devlet başkanlığı görevini 30 Haziran'da devralan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Duterte hükümeti, Filipinli ve yabancı insan hakları örgütleri tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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