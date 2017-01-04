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Filipinler'de hapishane baskını: 150'den fazla mahkum kaçtı

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Filipinler'de hapishane baskını: 150'den fazla mahkum kaçtı
Filipinler'in güneyindeki bir hapishaneye düzenlenen baskında 1 infaz koruma memuru ve 6 hükümlü hayatını kaybetti, 150'den fazla mahkum firar etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Kidapawan kentindeki Kuzey Cotabato Eyalet Hapishanesi'ne silahlı onlarca kişinin düzenlendiği baskın sonucu çıkan çatışmada, 1 infaz koruma memuru öldü, çıkan kargaşadan faydalanan 150'den fazla mahkum kaçtı.     

Cezaevi yetkililerinden Peter Bungat, kaçan mahkumlardan 6'sının öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını söyledi.     

Bungat, cezaevinde önce elektriklerin kesildiğini ardından binalara ateş açıldığını belirterek, baskının bazı mahkumların kaçırılması için düzenlendiğini açıkladı.     

Silahlı kişilerin kamuoyunda tanınan mahkumların kaldığı iki hücreye odaklandığını vurgulayan Bungat, kaçan mahkumların yakalanması için operasyonların sürdüğünü kaydetti.     

Bungat, baskının, uyuşturucu ticareti, silahlı soygun gibi suçlardan aranan, Mindanao adasında faaliyet gösteren Pentagon Grubu'nun lideri "Commander Derby" tarafından düzenlenmiş olabileceğini aktardı.     

Öte yandan ordu yetkilileri, baskının Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) tarafından düzenlendiğine inanıyor.     

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