Filipinler'de İnsan boyundaki yarasa
Filipinler'de ortaya çıkan fotoğraftaki dev yarasa, deyim yerindeyse insanları ikiye böldü. Fotoğrafta yer alan yarasanın 1.5 metre boyunda olduğu düşünülüyordu. Fotoğraftaki yarasa gerçekten büyük olsa da, tahmin edildiği kadar büyük değil. Görenlerin yaşadığı göz yanılgısı ise, tamamen fotoğrafın çekildiği açıyla ilgili.
Sosyal medyada yayılan yarasa fotoğrafı insanları ikiye böldü. Filipinler'de ortaya çıkan, insan boyundaki yarasa fotoğrafının gerçek olduğuna çoğu kişi inanmıyor; ancak görüntü gerçek. Fotoğrafın çekim açısı, göz yanılsamasına neden oluyor.
12 Temmuz 2020 Pazar 19:00
1 / 9