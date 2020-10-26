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Filipinler'de Molave Tayfunu Nedeniyle Binlerce Kişi Yerinden Oldu

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 Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle 25 bin civarında kişi yerinden oldu.
Filipinler'de Molave Tayfunu Nedeniyle Binlerce Kişi Yerinden Oldu

 Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle 25 bin civarında kişi yerinden oldu.

Yetkililer, rüzgar hızı saatte 125 kilometreyi aşan tayfunda can kaybı bildirilmediğini ancak Batangas bölgesi açıklarında yatları batan en az bir kişinin kayıp olduğunu, diğer 7 kişinin ise kurtarıldığını belirtti.

Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, köylerde sele ve çatıların uçmasına yol açan tayfun nedeniyle yerinden olan en az 25 bin kişiden yaklaşık 20 bininin tahliye merkezleri haline getirilen okul ve hükümet binalarına sığındığı kaydedildi.

Oriental Mindoro Valisi Humerlito Dolor, DZMM radyosuna yaptığı açıklamada, "Köylüler, çatıları uçuran ani rüzgardan kurtarılmayı bekliyorlar." dedi.

Bir gecede bastıran şiddetli yağmurların, bölgede tarım yapılan köyleri sular altında bıraktığını söyleyen Dolor, ardından şiddetli rüzgarların ağaçları ve elektrik direklerini devirdiğini ve elektrik kesintisine yol açtığını kaydetti.

Dolor, tayfunun ardından bazı kasabalarda yetkililerin yolları açmak için enkaz kaldırma çalışmalarına başladığını ifade etti.

Diğer yandan, sahil güvenlik ekiplerinin, hava şartları nedeniyle deniz trafiğini kapatmasının ardından 1800'den fazla kargo kamyonu şoförü, işçi ve yolcu limanlarda mahsur kaldı.

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