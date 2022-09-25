  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Filipinler'de yaklaşan Noru Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

» »
Filipinler'in kuzeydoğusundaki Quezon bölgesine yaklaştıkça güç kazanmaya devam eden Noru Tayfunu nedeniyle bölgedeki binlerce köylünün tahliye edildiği bildirildi.
Filipinler'de yaklaşan Noru Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Yetkililer, Filipinler'in kuzeydoğusuna yaklaştıkça aniden güç kazanan Noru Tayfunu'nun yön değiştirerek başkent Manila ve yüksek bölgelerdeki köylerde risk oluşturduğunu açıkladı.

Noru Tayfunu, Quezon bölgesindeki Infanta kasabasının yaklaşık 115 kilometre doğusundaki denizde etkisini gösterirken öğleden sonra 195 kilometreden 240 kilometreye varan hızlara ulaştı.

Hava tahmini uzmanları, tayfunun pazar günü geç saatlerde kıyıya ulaşmasını bekliyor.

Quezon bölgesinde tayfunun geçiş güzergahında kalacağı tahmin edilen yerlerden, heyelan ve su baskınlarından etkilenebilecek kıyı köylerinden binlerce kişi tahliye edildi.

Hava durumu ajansı ise tayfunun neden olacağı yüksek dalgaların yaşamı tehdit eden ve maddi zarar gücü yüksek su taşkınları veya sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya, ABD ve Güney Kore, Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı24 Eylül 2022 Cumartesi 10:57
  • Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor24 Eylül 2022 Cumartesi 10:01
  • Kabil’de Cuma namazı çıkışında patlama: En az 7 ölü23 Eylül 2022 Cuma 20:59
  • Çin’den ABD’ye ‘soğuk savaş’ uyarısı23 Eylül 2022 Cuma 20:17
  • Rusya'dan Antalya'ya son bilet 202 bin TL'ye satıldı!23 Eylül 2022 Cuma 15:02
  • NATO, Çin’den Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını istedi22 Eylül 2022 Perşembe 20:36
  • Rusya’da 'kısmi seferberlik' ardından Ruslar Google'a soruyor: Ülkeden nasıl kaçılır? Kol nasıl kırılır?21 Eylül 2022 Çarşamba 22:05
  • NATO’dan Putin’in açıklamalarına tepki21 Eylül 2022 Çarşamba 19:59
  • Putin’e soğuk duş: Çin’den çok sert açıklama21 Eylül 2022 Çarşamba 17:59
  • Putin’in seferberlik kararı Rusya’da panik yarattı, İstanbul’a kaçışlar hızlandı21 Eylül 2022 Çarşamba 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti