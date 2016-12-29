 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.841
  • Altın 130,224
  • Dolar 3,5338
  • Euro 3,6942
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATürkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı

Filipinler'deki Nina Tayfunu: Ölü sayısı 6'ya yükseldi

» »
Filipinler'deki Nina Tayfunu: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
Filipinler'in kuzey bölgesini etkisi altına alan Nina (Nock-ten) tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) sözcüsü Mina Marasigan, Nina tayfununda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 79 kişinin yaralandığını, 19 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerdeki 505 bin 241 dolar değerinde mahsulün heba olduğunu söyleyen Marasigan, on binlerce kişinin evsiz kaldığını, 42 bin 531 ailenin hala tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.

Ulusal Sulama İdaresi (NIA) tarafından yapılan açıklamada, tayfunun etkisi altına giren Luzon adasında da 3 bin 540 hektar alanın ciddi şekilde zarar gördüğü, tayfundan 3 bin 818 çiftçinin etkilendiği kaydedildi.

NIA, tayfun nedeniyle altyapıda oluşan zararın yaklaşık 2,5 milyon dolar olduğunu belirtti.

Her yıl 20 civarında tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinler'de, 2013'te etkili olan Haiyan tayfunu 7 binden fazla kişinin ölümüne, en az 5 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hindistan balistik füze fırlattı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:40
  • Kuzey Kore liderinden bürokratlara tembellik suçlaması26 Aralık 2016 Pazartesi 18:39
  • Rus uçağının düşüş nedeni araştırılıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 13:32
  • BMW 193 bin aracını geri çağırıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 09:17
  • Putin: Nükleer gücümüzü artırmalıyız22 Aralık 2016 Perşembe 15:55
  • Çin'de bir kişide Kuş Gribi belirlendi22 Aralık 2016 Perşembe 14:56
  • Moskova metrosunda patlama22 Aralık 2016 Perşembe 13:07
  • Hindistan’dan evlere dışkı atan uçaklara ceza21 Aralık 2016 Çarşamba 20:01
  • Çin donanması ABD'nin denizaltısını teslim edecek18 Aralık 2016 Pazar 11:10
  • 'Kuzey Koreli muhalifler eski liderlerin heykellerini havaya uçurmayı planladı'16 Aralık 2016 Cuma 15:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti