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Filipinler'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 28'e yükseldi

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Filipinler'de tropikal yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.
Filipinler'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 28'e yükseldi

Filipinler'de tropikal yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e çıktı.

The New Daily'nin haberine göre, Leyte bölgesine bağlı Baybay şehrinde 4 köyde 10-11 Nisan'da meydana gelen toprak kaymalarında 22 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Ülkenin Davao de Ora ve Davao Oriental bölgelerinde de şiddetli fırtınaların neden olduğu sel ve heyelanlarda 6 kişi öldü. Böylece toplam ölü sayısı 28'e çıktı.

 

Fotoğraf: AFP

[Fotoğraf: AFP]

 

 

30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi

Son bir haftada ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı gerçekleşti. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler’de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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