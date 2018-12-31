Filipinlerin Trump'ı Duterte: Bir hizmetçiye cinsel tacizde bulundum

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Duterte, ülkesinde sert şekilde eleştirilirken, kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'ye istifa etmesi çağrısında bulundu.

Duterte, arazi dağılımı hakkında yaptığı bir konuşmasında lisedeyken bir hizmetçisi uyuduğu sırada onu taciz ettiğini anlattı.

Filipinler Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin internet sitesinde yayınlanan konuşma metnine göre, Duterte "Battaniyeyi kaldırdım ve kilotunun içine dokunmaya çalıştım. Dokunuyordum. Sonra uyandı ve odadan ayrıldım" dedi.

Sözcüsü Salvador Panelo ise CNN'e yaptığı açıklamada Duterte'nin anlattıklarını 'uydurduğunu' ve hikayeye 'eklemeler yaptığını' savundu.

Duterte ayrıca, kilisede günah çıkardığı sırada rahip tarafından taciz edildiğini söyledi ve bu durumu 'her çocuğun başına gelen bir şey' olarak değerlendirdi.

İSTİFA ÇAĞRISI

Filipinler'deki insan hakları kuruluşları ise Duterte'nin açıklamalarını sert bir şekilde kınadı.

Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti ve istifa etmesi çağrısında bulundu.

Gabriela Genel Sekreteri Joms Salvador, "Tecavüz sadece cinsel organın kullanımıyla olmaz. Parmak kullanılmışsa da tecavüz sayılır" dedi.

'İSYANCI KADINLARIN CİNSEL ORGANLARINA VURUN'

Rodrigo Duterte daha önce de kadınlar hakkındaki yorumları nedeniyle eleştiri almıştı.

Duterte geçtiğimiz aylarda, ülke dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayımlanan bir etkinlikte dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı.​

​Duterte ayrıca, Filipinli askerlere komünist isyancı kadınları cinsel organlarından vurmaları gerektiğini söylemişti.