Filistin Başbakanı istifa etti

Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, Fetih Hareketi Merkez Komitesi’nin (FKÖ) yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sundu.

Sputnik’in aktardığına göre; Filistin hükümetinin haftalık olağan toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hamdallah’ın istifasını sunduğu, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümetin yönetiminde kalmaya devam edeceği belirtildi. Rami Hamdallah istifasını resmi Twitter hesabından da duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Hamdallah’ın yeni hükümetin kurulması için yapılan toplantıların bir an önce sonuç vermesini umut ettiği ifade edildi.

Batı Şeria’nın Ramallah kentinde pazar günü Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında gerçekleşen Merkez Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yeni bir hükümetin kurulması ve aynı zamanda FKÖ bünyesindeki gruplarla bu konuda istişare yapmak üzere bir komitenin oluşturulması yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilmişti.