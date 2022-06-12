Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas resmi temaslarda bulunmak amacıyla salı günü Ada’ya geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas’ın resmi temaslarda bulunmak amacıyla 14 Haziran Salı günü Ada’ya geleceği duyuruldu.

Rum Hükûmet Sözcüsü Marios Pelekanos, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Mahmoud Abbas arasında yapılacak görüşmenin Kıbrıs sorunu, Filistin meselesi, ikili ilişkiler ve ortak konulara odaklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades görüşme sırasında Kıbrıs’ın Filistin meselesinde BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunması konusunda desteğini teyit edecek.

Sözcü, Anastasiades’in konuk yetkiliyi Kıbrıs’ta Türk işgaline son verilmesi amacıyla harcanan çabalar, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi ile Varoşa bölgesindeki Türk eylemleri hakkında bilgilendireceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Anastasiades, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı BM kararları, Üst Düzey Anlaşmalar ve AB Müktesebatı temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için yapılan girişimler hakkında da bilgilendirecek.

Sözcü, Anastasiades-Abbas görüşmesinde, Kıbrıs’ın Filistin devletiyle bölgede barış ve istikrar sağlanması amacıyla hem ikili hem de Yunanistan’la üçlü iş birliği dâhil çok taraflı seviyede daha yakın ilişkilerde bulunması arzusunu ifade edeceğini söyledi.

Anastasiades-Abbas görüşmesinde iklim değişikliği ve Doğu Akdeniz havzasında enerji kaynaklarının kullanımı dâhil bir dizi ortak konular da ele alınacak.