  • BIST 2.519,14
  • Altın 1014.129
  • Dolar 17.2829
  • Euro 18.1197
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABitcoin: En büyük kripto para birimi neden çöküyor?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs’taki temasları

» »
Resmi ziyaret için Güney Kıbrıs'ta bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın temasları, bugünkü gazetelerde geniş yer aldı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs’taki temasları

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Abbas onuruna dün akşam yemek verdiğini ve yemekte, Doğu Akdeniz ile Orta Doğu’daki tahriklerle topluca mücadele edilmesinin gerekliliğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Abbas’ın Güney Kıbrıs’a ziyaretinin, iki ülke ve halkları arasındaki ezeli ve güçlü ilişkileri yansıttığını ve iki ülke arasında imzalanan iki işbirliği memorandumunun da, yalnızca Güney Kıbrıs-Filistin ilişkilerinin gelişmekte olduğunu göstermekle kalmayıp, aynı zamanda bu ilişkilerin ikili, bölgesel ve çok taraflı düzeyde geliştirilmesi konusundaki ortak iradeyi gösterdiğini söyledi.

Gazete, Mahmud Abbas’ın yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs ile Filistin arasındaki ilişkilerin oldukça iyi olduğunu ve Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına önem taşıdığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Abbas, iki ülkeyi birbirine bağlayan ayrı bir ilişki bulunduğunu ve kendisinin bununla övündüğünü belirterek, bu ilişkinin yıllar içerisinde yapılan çok sayıdaki toplantı sayesinde geliştirildiğini kaydetti.

Abbas, Güney Kıbrıs’ın Filistin halkının haklı meselesine verdiği destekten ötürü teşekkürlerini de sundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, en kısa zamanda Güney Kıbrıs-Filistin-Yunanistan üçlü zirvesinin yapılmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas resmi temaslarda bulunmak amacıyla salı günü Ada’ya geliyor12 Haziran 2022 Pazar 18:57
  • Kıbrıs’ta 2022 için büyüme %2,7; enflasyon %7 olarak öngörülüyor12 Haziran 2022 Pazar 15:35
  • Mavroyannis: Müzakereci hükümet üyesi değildir ve siyasetin belirlenmesinde rol oynamıyor12 Haziran 2022 Pazar 15:33
  • Neofitu: Kıbrıs sorununun çözülmesinin ardından Türkiye Doğu Akdeniz'in enerji denklemine katılabilir12 Haziran 2022 Pazar 15:32
  • Güney Kıbrıs'ta büyük yangın!11 Haziran 2022 Cumartesi 19:05
  • “Wall Street Kıbrıs’ta yatırım fırsatı görüyor”11 Haziran 2022 Cumartesi 16:32
  • Güney Kıbrıs'ta enflasyon %7 bekleniyor.. Kötü günler için uyarılar geldi...11 Haziran 2022 Cumartesi 16:30
  • Güney Kıbrıs Merkez Bankası: “Piyasada daha kötü günler bekleniyor”11 Haziran 2022 Cumartesi 15:09
  • Zeta Emilianidu’yu son yolculuğuna uğurladılar11 Haziran 2022 Cumartesi 14:53
  • Erdoğan’a Güney Kıbrıs ve Yunan Dışişleri Bakanlıklarından yanıt11 Haziran 2022 Cumartesi 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti