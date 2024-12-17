Filistin güvenlik güçleri Batı Şeria'da militan gruplara operasyon düzenlendi

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini yöneten Filistin Yönetimi'nin bu nadir hamlesi, kaosa neden olan İran destekli militan grupları ortadan kaldırmakla gerekçelendirildi.

Filistin güvenlik güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki yerel militan gruplara karşı nadir görülen bir operasyon başlattı. Yaşanan şiddetli çatışmalarda en az iki kişinin öldüğü belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından gönderilen güçler Cenin'e yönelik operasyonlarına Cumartesi günü başlarken, hafta sonu boyunca ve Pazartesi gününe kadar devam etti.

Grup, büyük ölçüde İsrail tarafından kontrol edilen işgal altındaki Batı Şeria'nın yarı özerk bölgelerini yönetiyor. Militanların kalesi olan Cenin gibi bölgelerin kontrolünü de büyük ölçüde kaybetmiş durumdalar.

Filistin İslami Cihat Örgütü ve Hamas Cenin'de serbestçe faaliyet gösteriyor. Bölgedeki sokaklar ise öldürülen savaşçıları Filistin mücadelesinin şehitleri olarak tasvir eden posterlerle kaplı.

Birleşmiş Milletler'in insani yardım ofisi, güvenlik güçlerinin Cenin'deki bir hastanenin bir kısmını ele geçirdiğini, burayı üs olarak kullandığını ve içeriden ateş açtığını bildirdi.

BM, bir kişiyi sedyeyle hastaneden çıkardığını belirtirken, güvenlik güçlerinin en az sekiz kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Filistin güvenlik güçleri baskı sırasında iki kişinin öldüğünü açıkladı: Motosiklet sürerken vurulan 19 yaşındaki sivil Rabhi Shalabi ve Filistin İslami Cihat militanı Yazi Jaayseh.

Başlangıçta Shalabi'yi öldürdüğünü reddeden güvenlik güçleri, genç adamı neden hedef aldıklarını açıklamadı. Motosiklette bulunan 15 yaşındaki kuzeni de başından vurularak yaralandı.

Yerel video görüntülerine atıfta bulunan BM yetkilileri, öldürüldüklerinde ikilinin silahsız olduğunu ve bir aile restoranına yemek götürdüklerini, Shalabi'nin de masumiyet göstergesi olarak iki elini havaya kaldırdığını belirtti.

Popüler olmayan bir güç gösterisi

İsrail askerleri son yıllarda, özellikle de 7 Ekim'deki Hamas militanlarının saldırısından bu yana Batı Şeria'da düzenli baskınlar düzenliyor.

Filistinli sağlık yetkilileri o tarihten bu yana Batı Şeria'da çoğu İsrail'in Filistin şehir ve kasabalarına düzenlediği baskınlarda olmak üzere 811 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtiyor.

Ancak Filistin güvenlik güçlerinin operasyonları nadiren gerçekleşiyor ve genellikle Filistin Yönetimi'ni işgalci İsraillilerle işbirliği yapmakla suçlayan Batı Şeria'daki Filistinli nüfus tarafından eleştiriliyor.

İsrail ordusu operasyona dahil olmadığını belirtti ve yorum yapmaktan kaçındı.

Filistin yönetimi sözcüsü Anwar Rajab baskınla ilgili olarak, güvenlik güçlerinin Filistin liderliğinde "düzeni sağlamanın, hukukun üstünlüğünü tesis etmenin, iç barışı ve toplumsal güvenliği yeniden tesis etmenin önemi konusundaki net bir siyasi vizyonuna göre hareket ettiğini" söyledi.

Rajab, askerlerin "kaos ve anarşi" yaratmaya çalışan İran destekli grupları ortadan kaldırmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Mahmud Mardawi Cenin'deki operasyonu "direnişi sona erdirme girişimi" olarak eleştirdi.

Pazartesi günü geç saatlerde Hamas tarafından yayınlanan açıklamada, Filistin yönetimini "işgale hizmet eden vatanseverlik dışı davranışlarını" derhal durdurma çağrısı yapıldı.

ABD, savaş sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetimine yardımcı olacağı umuduyla Filistin Yönetimi'ni güçlendirmeye çalışıyor.

Beyaz Saray yetkilileri operasyonla ilgili tutumları hakkında kamuoyu önünde yorum yapmayı reddetti.

BM, savaşın başlamasından bu yana Filistin güvenlik güçleri tarafından en az yedi Filistinlinin öldürüldüğünü ve en az 24 İsraillinin de Batı Şeria'da Filistinli saldırganlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.