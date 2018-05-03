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Filistin Kültür Haftası DAÜ’de coşkuyla kutlandı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Ofis ev sahipliğinde, DAÜ Filistinli Öğrenciler Birliği tarafından organize edilen Filistin Kültür Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Filistin Kültür Haftası DAÜ’de coşkuyla kutlandı

Her yıl düzenli olarak yapılan “Filistin Gecesi” etkinliği yerine, bu yıl öncekilerden farklı olarak bütün haftaya yayılan bir etkinlik düzenlendi. Haftanın etkinlikleri 24 Nisan 2018 Salı günü, 150’nin üzerinde Filistinli öğrencinin yer aldığı kampüs maratonuyla başladı. 25 Nisan’da ise “Tabak Üzerinde Filistin” başlıklı bir etkinlik ile DAÜ’lüler, Filistinli Öğrenciler Birliği tarafından kampüs içerisinde yer alan Atatürk Meydanı’nda hazırlanan yöresel yemekler ile ziyafet çekti. Filistin’de yaşanan zorlukları içeren mesajların yer aldığı pankartlarla kampüs içerisinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 

Filistin Gecesi’ne Büyük İlgi
Öte yandan 28 Nisan 2018 Pazartesi günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, “Filistin Gecesi”ne ev sahipliği yaptı. Geceye DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan’ın yanı sıra çok sayıda DAÜ personeli ve Filistinli öğrenci katıldı. Gece, Filistin’de yaşanan olayları içeren video gösterimi ile başladı. Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Ahmed Toma, tüm katılımcılara geceye gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. 

DAÜ Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da, tüm Filistinli’lerin Filistin Haftası’nı kutlayarak öğrencilerin eğlenceli bir gece geçirmelerini diledi. Ardından Dalal Abu Amneh isimli müzik grubu, geleneksel Filistin müzik dinletisiyle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı.

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