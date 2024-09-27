  • BIST 9829.19
  • Altın 2935.914
  • Dolar 34.1738
  • Euro 38.1784
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAFilistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

Filistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

» »
ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud, "Gazze'nin tek karışını bile İsrail'in almasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Filistin lideri Abbas BM Genel Kurulu'na seslendi: 'Gazze'nin tek karışını bile İsrail'e vermeyeceğiz'

Abbas, Gazze Şeridi'ndeki savaşın bitmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in "soykırım yaptığını" ve Gazze'yi neredeyse tamamen yok ettiğini söyleyen Abbas, Gazze'nin artık yaşamaya uygun bir yer olmaktan çıktığını dile getirdi.

Abbas, "Bu delilik sona ermeli. Tüm dünya halkımıza yapılanlardan sorumludur" dedi.

Abbas, "Filistin bizim yurdumuz. Babalarımızın, dedelerimizin yurdu. Bizim kalacak. Orayı terk edecek birileri varsa, o da işgalcilerdir" diye konuştu.

Filistinli otoritelere göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 41 binden fazla kişi öldürüldü. 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de yaşayanların büyük kısmı yerlerinden edildi ve açlık tehdidi altında yaşıyor.

Abbas, Gazze'de taraflar arasında kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için çağrıda bulunurken, Batı Şeria ve Doğu KUdüs'te Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının da durmasını istedi.

"Tampon bölgelerin kurulmasını ve Gazze'nin parçalanmasını reddediyoruz" diyen Abbas, Gazze'de "bir santimetrenin bile alınmasına" izin vermeyeceklerini kaydetti.

Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde sınır kontrolleri dahil tüm yetkiyi kurması gerektiğini söyleyen Abbas, bu yolla savaş bitiminde seçimlerin de yapılabileceğini dile getirdi.

İsrail'in BM elçisi Danny Danon Abbas'ın konuşmalarına yanıt vererek, Abbas'ın yalnızca BM karşısında barışla ilgili konuştuğunu ve Filistin liderinin 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını kınamadığını söyledi.

ABD'den İsrail'e 8,7 milyar dolarlık askeri yardım

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'nin ülkeye 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi göndereceğini duyurdu.

Paketin, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi dahil İsrail'in askeri hedeflerine destek amacı taşıdığı bildirildi.

7 Ekim'den beri Gazze'ye yoğun hava saldırısı ve kara operasyonu yürüten İsrail ordusu, Pazartesi'den bu yana Lübnan'da yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Söz konusu yardımın 3,5 milyar dolarının "temel askeri tedarik" için, 5,2 milyar dolarının hava savunma sistemleri için sağlanacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lübnan’da iki patlama dalgasında can kaybı 37 oldu, Hizbullah lideri Nasrallah 'Bu savaş ilanıdır' dedi19 Eylül 2024 Perşembe 19:47
  • Bir Husi füzesi ilk kez İsrail'in merkezine ulaştı, Netanyahu misilleme sözü verdi16 Eylül 2024 Pazartesi 14:37
  • Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız12 Eylül 2024 Perşembe 09:00
  • Hamas: İsrail Gazze'den çekilmeden anlaşma olmayacak12 Eylül 2024 Perşembe 08:46
  • İsrail'de genel grev: 'Rehineler için anlaşma yapılsın' diyen göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı02 Eylül 2024 Pazartesi 18:08
  • İsrail'de genel grev çağrısı01 Eylül 2024 Pazar 21:27
  • İsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti30 Ağustos 2024 Cuma 20:59
  • Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama25 Ağustos 2024 Pazar 09:48
  • Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:55
  • Orta Doğu: ABD bölgeye denizaltı konuşlandırıyor, Avrupa ateşkes çağrısı yaptı13 Ağustos 2024 Salı 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti