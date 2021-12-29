  • BIST 1.877,70
  • Altın 706.08570
  • Dolar 12.3571
  • Euro 13.9298
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Filistin liderinden İsrail’e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

» »
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 yıl sonra İsrail'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
Filistin liderinden İsrail’e 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11 yıl sonra İsrail'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Abbas ziyareti kapsamında, dün akşam İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Roş Haayin kentindeki evinde bir araya geldi.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmede güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme, bölgede istikrarın sağlanması, terör ve şiddeti önleme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı belirtildi.

Abbas’a, ziyaretinde İsrail ilişkilerinden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin el-Şeyh ve Filistin istihbarat şefi Majed Faraj eşlik etti. El-Şeyh görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplantıda, siyasi çözüme götürecek siyasi bir ufuk oluşturmanın önemi ve yerleşimcilerin uygulamalarından kaynaklanan bölgedeki gergin durum ele alındı” dedi.

Abbas ve Gantz, ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya gelmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, barış görüşmeleri kapsamında 2010 yılında İsrail’e düzenlediği son resmi ziyaretinde, dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Riyad'ın kendi füzesini inşa ettiği iddiası24 Aralık 2021 Cuma 20:40
  • İsrail'den Savunma İçin 2,9 Milyar Dolarlık 'Gizli' Bütçe24 Aralık 2021 Cuma 19:34
  • CNN: Suudi Arabistan, Çin’in desteğiyle balistik füze üretiyor24 Aralık 2021 Cuma 11:01
  • Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ Notası23 Aralık 2021 Perşembe 21:49
  • Fonları tükenen Dünya Gıda Programı Yemen'de 8 milyon kişinin gıda yardımını azaltacak22 Aralık 2021 Çarşamba 20:33
  • İsrail'den 60 yaş üstüne 4'üncü doz aşı adımı22 Aralık 2021 Çarşamba 14:49
  • Katar ‘İslami Değerlere Aykırı’ Gerekçesiyle Gökkuşağı Desenini Yasakladı21 Aralık 2021 Salı 21:52
  • Türkiye, Rusya Ve İran’dan Suriye Görüşmesi21 Aralık 2021 Salı 17:16
  • İran’da ilk Omicron varyantı vakası tespit edildi20 Aralık 2021 Pazartesi 18:36
  • İsrail, Türkiye ve ABD’ye seyahati yasakladı20 Aralık 2021 Pazartesi 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti