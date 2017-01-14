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Filistin, Vatikan’da Büyükelçilik açtı

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Filistin, Vatikan’da Büyükelçilik açtı
Vatikan'ın Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından Vatikan'da ilk kez Filistin Büyükelçiliği açıldı.

Filistin lideri Mahmud Abbas bugün Vatikan’a gelerek Papa Francesco ile görüştü. Görüşmenin ardından, Abbas “Filistin Devleti’nin Kutsal Makam (Vatikan) Büyükelçiliği”nin resmi açılışını yaptı.

Vatikan, 2015’te imzalanan ve 2016’da yürürlüğe giren bir anlaşmayla Filistin’i resmen devlet olarak tanımıştı. Katolik Kilisesi’nin Filistin topraklarındaki yasal statüsü ve faaliyetlerini düzenleyen bu anlaşmada Filistin’in devlet statüsünde muhatap alınması ise İsrail’den tepki çekmişti.

Haziran 2015’te yapılan imza töreninde Vatikan’ı temsil eden Papalık Dışişleri Bakanı konumundaki Başpiskopos Paul Gallagher ise bu gelişmenin “Filistin yönetiminin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin ve aldığı uluslararası desteğin göstergesi olduğunu” söylemişti. Gallagher, “Bu anlaşmanın, uzun süredir devam eden ve her iki taraf için de acılara yol açan İsrail-Filistin çatışmasına nihai bir son verilmesi için bir tür teşvik olmasını umuyorum. İki devletli çözümün en kısa zamanda gerçeğe dönüşmesini de umuyorum” demişti.

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“DİĞER ÜLKELERİN DE VATİKAN’I ÖRNEK ALMASINI UMUYORUZ”

Bu anlaşmayla Vatikan’ın Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Filistin Vatikan’da büyükelçilik düzeyinde temsil edilmeye başladı. Büyükelçilik fiili olarak birkaç aydır faaliyette olsa da resmi açılışı bugün Mahmud Abbas tarafından yapıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Mahmud Abbas açılış töreni öncesinde Papa Francesco ile görüşmesinde, Filistin’in devlet olarak tanınması ve büyükelçilik açılışıyla ilgili olarak “Bu, Papa’nın Filistin halkına ve barışa olan sevgisinin göstergesi” dedi.

Abbas, büyükelçilik açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da “Diğer ülkelerin de Vatikan’ı örnek alarak Filistin’i tanımasını umuyoruz” dedi.

Gazetecilerin, ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ın İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma niyetiyle ilgili bir soru sorması üzerine de Mahmud Abbas, “Bu karar resmi olarak alınmadan yorum yapamayız ancak böyle bir karar barışa katkıda bulunmaz. Bunun gerçekleşmemesini umuyoruz” diye konuştu.

 

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