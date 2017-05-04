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"Filistin ve İsrail'in barış anlaşması imzaladığını görmek istiyoruz"

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"Filistin ve İsrail'in barış anlaşması imzaladığını görmek istiyoruz"
Trump ile Abbas, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Bir barış anlaşması ABD veya başka bir ülke tarafından empoze edilemez. İsrailliler ve Filistinliler barış anlaşması için beraber çalışmalı. En sonunda İsrail ile Filistin arasında bir barış anlaşmasının imzalandığını görmek istiyoruz." dedi.

İsrail ile Filistin taraflarının iyi anlaştığını görmek istediğini kaydeden Trump, bugünkü görüşmeyle Ortadoğu Barışı için yeni bir adım atma çabasında olduklarını, ancak barış sürecinin iki ülke arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda mümkün olabileceğini dile getirdi.

"BARIŞ İÇİN İSRAİL VE FİLİSTİN BERABER ÇALIŞMALI"

ABD'nin barış sürecine her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade eden Trump, "Fakat bir barış anlaşması ABD veya başka bir ülke tarafından empoze edilemez, İsrailliler ve Filistinliler barış anlaşması için beraber çalışmalı. Barış yolunda ciddi ilerleme sağlamış ve bir gün İsrail ile barış anlaşmasına giden anlaşmaya imza atması için Abbas'ı yeniden burada ağırlamak isterim. En sonunda İsrail ile Filistin arasında bir barış anlaşmasının imzalandığını görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ortadoğu Barışı için uzun süredir birçok tarafla hassas görüşmeler yaptığını anlatan Trump, bu çabaların bir sonuç vermesi dileğinde bulundu.

Trump ayrıca, ABD'nin "Filistin halkında var olan potansiyeli açığa çıkaracak" ekonomik açılımları yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"İSRAİL'İN İŞGALİ SON BULMALI"

Mahmud Abbas da Ortadoğu Barışı için hala bir şans olduğuna inandığını, ancak bunun için bazı adımların atılması gerektiğini söyledi.

"İsrail'in, topraklarımızdaki işgalini sona erdirme zamanı gelmiştir. Bizim stratejik tercihimiz, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli bir çözüm temelinde barış anlaşmasına ulaşılmasıdır." diyen Abbas, İsrail'in Filistin'i, Filistin'in de İsrail'i tanıması gerektiğine vurgu yaptı.

Filistin halkı olarak kendi özgürlük, onur ve geleceklerini belirleme hakkına sahip olmayı arzuladıklarını dile getiren Abbas, Trump'ın Ortadoğu Barışı anlamında kararlı olduğuna inandıklarını söyledi. Dünyada Filistin halkı gibi işgale maruz kalmış fazla millet kalmadığını kaydeden Abbas, Filistinli mülteciler ve mahkumlar konusunda çözüm üretilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine dikkati çekti.

Abbas, eğer barış anlaşmasına ulaşılabilirse bunun sayesinde başka İslam ülkelerinin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin yolunun açılacağını belirtti.

Görüşmeden önce iki lider Oval Ofis'te basın mensuplarına poz verirken Trump'ın, "İsrail ile Filistin arasında bir barış anlaşması yapılabileceğine inandığını" dile getirdiği bildirildi.

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