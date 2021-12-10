Filistin ve Ürdün ticaret hacmini artırmak için 9 anlaşma imzaladı

Filistin ve Ürdün arasında ticari hacmin ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması amacıyla 9 anlaşma imzalandı.

Filistin ve Ürdün arasında ticari hacmin ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması amacıyla 9 anlaşma imzalandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne başkanlığındaki iki ülke heyeti ortak yüksek komite toplantısı için işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından iki Başbakan ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Iştiyye, "Hasavne'nin Filistin'e ziyareti ve ortak yüksek komite toplantısı, koronavirüs ve İsrail işgali sebebiyle yaşanan zor şartlardan geçtiğimiz bir dönemde gerçekleşti." dedi.

Iştiyye, iki ülke arasındaki ticaret hacminin istenilen seviyede olmadığını, dolayısıyla bunu artırmak istediklerini ve tüm zorlukların üstesinden Ürdün ile beraber geleceklerini kaydetti.

Hasavne ise konuşmasında Ürdün'ün Filistin'e desteğinin "sürekli ve sabit" olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkileri başta ticari konularda olmak üzere daha da geliştirmek istediklerini söyleyen Hasavne, iki ülke halklarına faydalı olması için imzalanan anlaşmaların bir an önce uygulanmaya başlanacağını dile getirdi.

Iştiyye ve Hasavne görüşmesi öncesinde Ürdün'den gelen 6 Bakan Filistinli mevkidaşlarıyla 3 gündür görüşmelerini sürdürüyordu.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada imzalanan 9 anlaşmanın, ekonomi, teknoloji, kültür ve basın alanlarını kapsadığı ifade edildi.