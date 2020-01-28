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Filistin: Yüzyılın Anlaşması’na karşıyız, halkımız bu anlaşmayı tarihin çöplüğüne atacak

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını reddettiklerini açıkladı.
Filistin: Yüzyılın Anlaşması’na karşıyız, halkımız bu anlaşmayı tarihin çöplüğüne atacak

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını reddettiklerini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında 'Yüzyılın Anlaşması' olarak da anılan tek taraflı Orta Doğu barış planına ilişkin "Halkımız bu planı tarihin çöplüğüne atacak" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Abbas, Trump'ın açıkladığı barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.

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